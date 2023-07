„Geschwistergeschichte“ – Inga und Elias Krischke spielen gemeinsam im Musical „Cabaret“ in Stuttgart in der sehr erfolgreichen Inszenierung von Calixto Bieito +++ „Eine Welt in tausend Grautönen“ – Marcel van Eeden, Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und einer der wichtigsten internationalen Zeichner der Gegenwart, bekommt für sein außergewöhnliches Werk den Hans-Thoma-Preis 2023 +++ „Die Frau am Klavier“ – Anna Piechotta, Kabarettistin und Pianistin, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kabarettpreis 2023 in der Kategorie Musik. Sie lebt an der Mosel und im neuen Programm singt sie liebevoll bis boshaft über die Liebe +++ „Klingender Kurgarten“ – Die berühmte Bildhauerin, Installations- und Performance Künstlerin Nevin Aladağ aus Stuttgart präsentiert uns ihre musikalisch bespielbare Skulptur im Baden-Badener Kurpark +++ „Berliner Kunst auf Landbesuch in der Eifel“ – Der Berliner Galerist mit schwäbischen Wurzeln, Max Hetzler, verwandelt das Eifeldorf Weidingen in einen Wallfahrtsort für zeitgenössische Kunst. In diesem Sommer stellt er das letzte Werk der Beuys-Schülerin Inge Mahn aus – wenige Wochen nach ihrem Tod +++ Kulturtipps – Die „Alte Seegrasspinnerei“. Nürtinger Soziokultur vor dem Aus?; Die Oscars der Photobranche. World Press Photo 2023 in Balingen; Saxophon at its Best: Jakob Manz auf Tour