Eine Siegerin der Herzen steht nach diesem zweiten TV-Duell schon fest: Es ist die Moderatorin Kristen Welker, die dafür sorgte, dass das Duell zwischen Joe Boden und Donald Trump gesitteter vonstattenging. Von einem, klaren politischen Sieger wolle der Politikwissenschaftler Michael Werz jedoch noch nicht sprechen. In SWR2 Am Morgen erklärte er, es ginge nicht um die eine oder andere politische Ausrichtung, es ginge vor allem um die Frage: „Wird die amerikanische Demokratie fortbestehen unter einer Biden-Regierung oder wird die autokratische Struktur, die Trump versucht hat, zu etablieren, weitergehen?“ Es sei eine Epochen-Frage, die hier am 3. November von den Wähler*innen entschieden werde, so Werz. Michael Werz ist Senior Fellow beim liberalen Thinktank Centre for American Progress. In der Nacht auf den Freitag hat in Nashville, Tennessee, das zweite und letzte TV-Duell zwischen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten stattgefunden. Eine ursprünglich geplante dritte Debatte war wegen der Corona-Erkrankung von Trump kurzfristig abgesagt worden. Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber hatte wegen der ruppigen Gesprächsführung der Kontrahenten großenteils Entsetzen ausgelöst. Insbesondere Donald Trump war seinem Herausforderer ständig ins Wort gefallen. mehr...