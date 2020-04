Eigentlich wäre die Künstlerin Veronika Olma gerade in einem Kloster, um einen Malkurs abzuhalten, aber der wurde abgesagt. Stattdessen arbeitet sie nun in ihrem Atelier im ehemaligen Tanzsaal der Gaststätte zur Post in Enkenbach-Alsenborn an verschiedenen Projekten gleichzeitig. Große und kleine Kunstwerke entstehen, vom kleinen Kästchen über ein Bühnenbild bis hin zu Kunst am Bau. Alle zeigen: Die Welt von Veronika Olma ist eine Welt des Staunens. mehr...