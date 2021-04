Eine Art „Heimkehr“ kann die Kunsthalle Karlsruhe melden: Sie erhält sechs Werke von Alexander Kanoldt geschenkt. Der Maler wurde 1881 in Karlsruhe geboren und gilt einer der wichtigsten Vertreter der so genannten „Neuen Sachlichkeit". Die Bilder stammen aus dem Besitz der Familie von Welck und haben eine höchst interessante Herkunfts-Geschichte. Die Familie musste sie bei ihrer Flucht aus Dresden im Jahr 1945 zurücklassen. Nach ihrer Beschlagnahme durch die Sowjets wurden sie an westdeutsche Galerien verkauft und kamen erst nach langwierigen Verhandlungen zurück in den Besitz der Familie. In der Kunsthalle Karlsruhe sollen sie bald in einer größeren Kanoldt-Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt werden. mehr...