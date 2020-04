Wen oder was würde der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer als besonders wichtiges Kunstwerk in unser „Musée Imaginaire“ stellen, unser „Museum im Kopf“? Palmer musste nicht lange überlegen: spontan entscheideet er sich für Carole Feuermans „Midpoint“ von 2017, im Tübinger Volksmund genannt „Die Nixe“. Seit Ende 2019 bekannt wurde, dass die Stadt Tübingen eine hyperrealistische Skulptur von Carole Feuerman ankaufen und in der Nähe des Hölderlinturms am Neckar aufstellen möchte, gibt es heftigen Streit über das Werk. Die Kunstkommission der Stadt Tübingen hält Carole Feuerman eher für eine Kunsthandwerkerin, die ihre Werke in hoher Auflage anfertige und vertreibe. Zudem bediene ihre leichtbekleidete „Badende“, für die eine mexikanische Schauspielerin Modell stand, das Schönheits-Ideal der Werbung, also: ein angepasstes Frauenbild. Vor dem Hölderlinturm sei das fehl am Platze. Boris Palmer dagegen ist ein Fan der „Nixe“ – so sehr, dass er sie sogar in unser virtuelles Museum befördert. Gerade weil die Nixe noch gar nicht aufgestellt ist. mehr...