Ende März verabschiedet sich Barbara Auer – die einzige hauptamtliche Direktorin eines Kunstvereins in Rheinland-Pfalz – nach 25 Jahren und über 100 Ausstellungen aus Altersgründen vom Kunstverein Ludwigshafen. In der Kunstwelt will sie jedoch weiter aktiv sein. “Das ist in unserem Beruf so schön, dass man freiberuflich weiterarbeiten kann“, so Barbara Auer. mehr...