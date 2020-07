Die drei Monate des Homeschoolings sollen in Baden-Württemberg nicht in die Notengebung einfließen. Die Basis für die Noten sei in diesem Jahr also ausgesprochen dünn, sagt Armin Himmelrath in SWR2. Eine baldige Rückkkehr zum Normalbetrieb hält der Bildungsjournalist für unwahrscheinlich. mehr...