Die österreichische Performance-Künstlerin Barbara Ungepflegt lebt für drei Wochen öffentlich in einem Buswartehäuschen auf dem Rathausplatz in Geislingen. In ihrer Kunstaktion "Airpnp" will sie das Spannungsverhälntnis zwischen dem privaten und öffentlichen Menschen ausloten. Gleichzeitig will sie im Gespräch mit Passanten der Frage nachgehen, inwieweit es möglich ist, sich unter Beobachtung wohlzufühlen. "Airpnp" ist Teil der Aktion "Unter Beobachtung - Kunst des Rückzugs" zum dem die "KulturRegion Stuttgart" Künstler in 21 Städte der Region eingeladen hat. mehr...