Kunst aus den Kolonien – Vom Umgang mit geraubten Kulturgütern

,,Immer ein bisschen zu süß, im Standbodenbeutel! Allein dieses Wort ist so wunderbar!" So schwärmt Rainer Moritz, Buchautor und Leiter des Hamburger Literaturhauses, über das Fruchtsaftgetränk Capri-Sonne. Diese und andere Produkte ,,made in Baden-Württemberg" zeigt die Ausstellung ,,Helden des Südwestens" im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim bei Stuttgart. ,,Man darf beim Titel die Ironiesignale nicht übersehen, es geht nicht um die historischen Helden". Produkte wie Lurchi, Pustefix oder die Märklin-Eisenbahn seien Helden der Populärkultur. Ihr Erfolg erkläre sich unter anderem mit Gerüchen, die an die Kindheit erinnern: ,,Ich bin in Heilbronn aufgewachsen. Wenn es ins Freibad ging, dann war das der Weg an der Firma Knorr vorbei und da wehte so ein Fleischbrühegeruch!" mehr...