Kunst aus Bauschutt: Reiner Seliger und sein neues Skulpturenprojekt

Der „Schwäbische Laokoon“ von Peter Lenk gehört an keinen anderen Ort als in die Landeshauptstadt Stuttgart. Die Skulptur erinnert an den Streit um Stuttgart 21. Der Künstler will sie nun heimholen an den Bodensee, weil sie in Stuttgart nicht am aktuellen Platz stehen bleiben kann. Doch die Stadt bemüht sich engagiert um einen alternativen zentralen Standort. Lenk sollte einlenken, findet SWR2 Redakteurin Susanne Kaufmann. mehr...