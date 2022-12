Kunst als Weckruf - Dominik Eulberg und seine ,,Biodiversitätsshow"

per Mail teilen

,,Nature needs Heros", sagt Dominik Eulberg. Aber diese Helden müssen wir alle sein!

Dominik Eulberg will nicht belehren, sondern auf die Wunder der Natur und der Tierarten aufmerksam machen. In spielerisch-künstlerischen Projekten zwischen Installation und Lecture versucht der DJ, Autor und Ökologe Dominik Eulberg mit seinen Projekten das kindliche Staunen in uns wieder wach zu rufen. Nur dieses Staunen kann Antrieb für neue Handlungsweisen sein.

Eulbergs "Biodiversitätsshow" , die er auch an der HFG in Karlsruhe präsentiert, beruht auf seinem Sachbuch "Mikroorgasmen überall" von 2021, in dem es darum geht, Naturphänomene direkt vor unserer Haustür zu bemerken und wertzuschätzen.