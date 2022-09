Die Kunst und der Krieg – Online-Plattform Antiwarcoalition.art zu Gast im ZKM

Kann Kunst ein Werkzeug gegen den Krieg sein? Das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe veranstaltet einen Themenabend, der die Frage verfolgt, inwieweit künstlerisches Arbeiten ein Mittel für den Frieden sein kann. Zu Gast sein werden Vertreter*innen einer Online-Plattform, deren Mitglieder mit Kunst ein Statement gegen denen Krieg setzen möchten.

Solidarität in Polen: Ein Anti-Kriegs-Mural in Danzig. Es ist eines von 35 Werken, die im Zuge eines Kunst-Projekts gegen den russischen Übergriff auf die Ukraine vor Ort entstanden sind. IMAGO IMAGO / NurPhoto

Der Krieg in der Ukraine hat viele Künstler*innen aus der Bahn geworfen. Wie sollen sie mit einem solch existenziellen Trauma umgehen? Was kann Kunst angesichts des Krieges? Wie sollen Künstler*innen in Anbetracht des militärischen Konflikts in ihrem Land arbeiten? Bei einer Veranstaltung im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe geht es auch um die Möglichkeiten, die Kunst eröffnen kann.

Zu Gast beim Themenabend am 28. September 2022 ist die Antiwarcoalition.art, eine internationale Plattform von Kulturschaffenden gegen den Krieg in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt.

Die Online-Plattform ist Archiv und Diskussionsforum zugleich mit dem Ziel, künstlerische Statements gegen kriegerische Aggression und politische Unterdrückung zu sammeln, zu teilen und zu verbreiten.