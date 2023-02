per Mail teilen

Die bisherige offizielle Museumschefin Selfira Tregulowa mit dem politischen (Putin) und den religösen Führern (Patriarch Kirill I. und Metropolit Tichon) Russlands 2021 in der Tretjakow-Galerie. Dort wurde zuletzt angeblich ein Besucher in seinen religiösen Gefühlen verletzt. picture-alliance / Reportdienste TASS | Alexander Shcherbak

Die weltberühmte Tretjakow-Galerie in der russischen Hauptstadt Moskau erhält eine neue Führung. Nach acht Jahren verlässt die international renommierte Kunstwissenschaftlerin Selfira Tregulowa ihren Posten, wie das russische Kulturministerium am 9. Februar in Moskau mitteilte. Demnach läuft der Vertrag mit der 67-Jährigen aus.

Die Neue: Jelena Pronitschewa, Tochter des Geheimdienstgenerals Wladimir Pronitschew

Neue Generaldirektorin werde Jelena Pronitschewa, die derzeit das Polytechnische Museum in Moskau leitet. Die 39-Jährige, die am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO) ausgebildet wurde, ist seit 2020 Chefin des Technikmuseums. In der Welt der Kunstwissenschaft ist sie unbekannt.

Wie die Zeitung „Kommersant“ berichtete, ist Pronitschewa Tochter des Geheimdienstgenerals Wladimir Pronitschew. Der Vertraute von Präsident Waldimir Putin hatte den russischen Grenzschutz geleitet und war unter anderem Vizechef des Inlandsgeheimdienstes.

Forderung der Kirche an die Galerie nach „traditionellen Werten“

Es scheint das neueste Kapitel in einer Reihe politischer Repressionen in der Kunstwelt Russlands zu sein. Neben der Eremitage in St. Petersburg ist die Tretjakow-Galierue das wohl wichtigste Kunstmuseum des Landes.

Zuletzt stand das Museum in den Schlagzeilen, weil das Kulturministerium eine Neuausrichtung der Ausstellung gemäß der auch von der russisch-orthodoxen Kirche immer wieder angemahnten „traditionellen Werte“ und Moralvorstellungen gefordert hatte. Das Ministerium hatte die Anweisung nach der Beschwerde eines Besuchers erlassen, der sich angeblich in seinen religiösen Gefühlen verletzt gesehen hatte.

Die bisherige Museumschefin Tregulowa steht im Ruf, weltoffen zu sein. Sie gilt in der internationalen Kunstwelt als ausgezeichnet vernetzt und dürfte sich dem zunehmenden politischen Druck, dem Einfluss des Kreml und der Kirche auch auf die Kultur in Russland entziehen wollen. In ihrer Amtszeit hatte Tregulowa viele international beachtete Ausstellungen nach Moskau geholt und immer wieder auch russische Kunst im Westen präsentiert.