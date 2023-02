Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Während Exponate wie dieser Kopf der Aphrodite zurück zum Leihgeber geht, wird schon die nächste Römerausstellung in Trier für 2025 zu Kaiser Marc Aurel geplant. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches mit mehr als 200.000 Besuchern ist laut den Machern auch wirtschaftlich ein Erfolg gewesen. Die reine und direkte Wertschöpfung in der Region habe bei 7,6 Millionen Euro gelegen, sagte die für das kulturelle Erbe zuständige Innenstaatssekretärin Simone Schneider (SPD) am 28. Februar in Trier. Mit den Zahlen knüpfe man an die vorherigen großen Römerausstellungen in Trier an.

Hotellerie, Gastronomie und der Einzelhandel als Ausstellungsgewinner

Die Besucher hätten im Schnitt 92 Euro pro Tag ausgegeben. Daraus ergebe sich ein Gesamtumsatz von rund 19 Millionen Euro. Nach Abzug von Steuern und Vorleistungen bleibe unterm Strich die Wertschöpfung. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte, die Gewinner seien Hotellerie, Gastronomie und der Einzelhandel.

Ausländische Gäste vor allem aus Luxemburg und Großbritannien

Große Schauen wie diese machten auch den Kulturstandort Rheinland-Pfalz bekannter, sagte Schneider. Das zeigten die vielen überregionalen Gäste der Ausstellung: „14 Prozent der Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Ausland.“ Darunter sei der Anteil der luxemburgischen Gäste mit 24 Prozent am höchsten gewesen, gefolgt von Reisenden aus Großbritannien mit 17 Prozent. Die meisten Besucher und Besucherinnen seien aus dem Südwesten Deutschlands gekommen, vor allem aus Rheinland-Pfalz.

Bei der Sonderschau waren das Land, die Stadt und das Bistum Trier im Boot. In drei beteiligten Museen (Rheinisches Landesmuseum Trier, Stadtmuseum Simeonstift Trier und Museum am Dom) waren rund 700 Exponate aus 130 Museen und 20 Ländern zu sehen. Das Budget belief sich auf 5,7 Millionen Euro.