Priztker-Preisträger 2023 David Chipperfield: Seine Arbeiten sind nach Jurymeinung nicht „in irgendeiner Weise als Kunst um der Kunst willen: Sie sind vielmehr immer auf den höheren Zweck des Unternehmens und auf das Streben nach dem bürgerlichen und öffentlichen Wohl ausgerichtet.“ IMAGO Foto: Martin Bertrand

Der Brite David Chipperfield (69) erhält den diesjährigen Pritzker-Preis für Architektur. „Subtil und doch kraftvoll, gedämpft und doch elegant, ist er ein produktiver Architekt, der radikal in seiner Zurückhaltung ist und seine Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur demonstriert“, teilte die Jury am 7. März mit. Der Preis ist mit 100.000 Dollar dotiert.

In Deutschland durch Neue Nationalgalerie und Literaturmuseum bekannt

Chipperfield teilte demnach mit: „Ich bin so überwältigt, diese außergewöhnliche Ehre zu erhalten und mit den früheren Empfängern verbunden zu sein, die alle so viel Inspiration für den Beruf gegeben haben“. Chipperfield ist in Deutschland vor allem für die Sanierung der Neuen Nationalgalerie und den Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin bekannt. Außerdem entwarf er für Marbach das Literaturmuseum der Moderne, für das er 2007 mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet wurde.

Wichtigster Preis der Branche

Der Pritzker-Preis gilt als renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche. Frühere Preisträger waren unter anderem Zaha Hadid, Norman Foster, Peter Zumthor und Frei Otto. Vergangenes Jahr gewann mit dem in Berlin lebenden Francis Kéré der erste aus einem afrikanischen Land stammende Architekt. Der Preis wurde 1979 von dem US-Amerikaner Jay A. Pritzker, dem Besitzer der Hyatt-Hotelkette, gestiftet.