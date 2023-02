per Mail teilen

Das analoge Original im Belvedere. Digital aufgeteilt in 10.000 unverwechselbare Einzelteile, ist es als non-fungible token (NFT) auch käuflich. picture-alliance / Reportdienste Foto: Roland Schlager

Die digitalen Bildausschnitte von Gustav Klimts „Der Kuss“ sind binnen Jahresfrist um gut zwei Drittel in ihrem Wert gefallen. Zum Valentinstag 2022 hatte das Wiener Belvedere Museum, wo das Originalwerk hängt, kleine hochauflösende Ausschnitte davon zum Preis von 1.850 Euro verkauft. Nach Informationen des österreichischen Internetportals „Futurezone“ vom 14. Februar werden die Ausschnitte aktuell mit ca. 610 Euro gehandelt. Einzelne Ausschnitte seien sogar für nun 445 Euro verkauft worden.

Belvedere verdient am Handel der Kuss-Teile

Nach Angaben von „Futurezone“ sind bisher gut 2.600 digitale Bildteile direkt vom Belvedere verkauft worden, wo die NFTs nach wie vor für 1.850 Euro zu haben sind. Damit hat das Museum mehr als 4,8 Millionen Euro an Einnahmen erzielt, am ersten Verkaufstag 2022 waren bereits 3,2 Millionen umgesetzt worden. Werden die Einzelteile auf dem Sekundärmarkt verkauft, erfährt das Museum eine weitere Einnahme. Laut Kaufvertrag gehen zehn Prozent des Verkaufspreises an das Belvedere.

10.000 Küsschen zum Valentinstag 2022

In Kooperation mit der Digitalplattform arteQ hatte das Wiener Museum Belvedere pünktlich zum letztjähringen Valentinstag das wohl berühmteste Klimt-Kunstwerk in die neue Vermarktungswelt der NFTs eingeführt. Das Bild wurde für die digitale Kopie in ein 100x100 Raster aufgeteilt und als nummerierte, hochaufgelöste und auf Wunsch mit Widmung versehene Einzelteile angeboten, die den Käufer*innen nach dem Zufallsprinzip zugeteilt wurden.