Der Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert die Kunstbiennale Venedig 2024

Adriano Pedrosa, aktuell künstlerischer Leiter des Museu de Arte de São Paulo und nächster Biennale-Kurator in Venedig picture-alliance / Reportdienste La Biennale di Venezia/Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand | Daniel Cabrel

Der brasilianische Kurator und Museumsdirektor Adriano Pedrosa soll 2024 die 60. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Das entschied der Vorstand am 15. Dezember in der norditalienischen Lagunenstadt auf Empfehlung von Präsident Roberto Cicutto. Pedrosa ist derzeit künstlerischer Leiter von Brasiliens wichtigem Kunstmuseum Museu de Arte in der Metropole São Paulo.

"Pedrosa (...) ist bekannt für seine Kompetenz und Originalität bei der Konzeption seiner Ausstellungen mit einer Vision, die offen für das Zeitgenössische ist und von einem Blickwinkel auf die Welt ausgeht, der die Natur des Ursprungsortes nicht außer Acht lässt."

Pedrosa: Jurist und geschätzter Kurator

Der 57-Jährige Pedrosa hat ein abgeschossenes Jurastudium und studierte anschließend am California Institute of the Arts. In den letzten Jahren kuratierte er bereits andere Biennalen in Südamerika.

Pedrosa sei als „geschätzter Kurator“ für seine Kompetenz bekannt, erklärte Biennale-Chef Cicutto. Pedrosa sagte laut Mitteilung, er fühle sich geehrt, als erster Lateinamerikaner die internationale Kunstausstellung (20. April bis 24. November 2024) zu kuratieren.