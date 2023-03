Die Welt in Schieflage: Die Initiatoren Hans-Peter Wipplinger und Claudia Michl neben Egon Schieles Gemälde „Häuser am Meer“ von 1914. Pressestelle Leopold Museum, Wien / Foto: Andreas Jakwerth

Im Wiener Leopold Museum hängen Landschaftgemälde namhafter Künstler*innen schief, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Mit der Schräglage um ein paar Grad will das Museum die dramatischen Auswirkungen der Erderwärmung im Zuge des Klimawandels zeigen. „Eine dauerhafte Temperaturerhöhung um nur wenige Grade“ könne die Lebensqualität dramatisch verschlechtern, teilt das Museum am 21. März mit. Mit der Bewusstseinmachung erkläre sich das Museum „solidarisch mit den Bestrebungen der Klimabewegung,“ sagt Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger.

Gemälde hängen um exakten Grad-Wert der Erderwärmung schief

Die neue Hängung gehört zur gemeinsamen Kampagne „A Few Degrees More“ des Leopold Museums in Kooperation mit dem östereichischen Klimaforschungsnetzwerk CCCA (Climate Change Centre Austria). Nach den Berechnungen der Wissenschaftler*innen sorgt die zunehmende Durchschnittstemperatur dafür, dass die Naturlandschaften, die vor mehr als hundert Jahren von Künstlern wie Courbet, Klimt oder Egon Schiele in ihren Gemälden verewigt wurden, in ihrer vertrauten Form bald verschwunden sein könnten.

Daher werden die Landschaftsgemälde der Sammlung um genau jenen Grad-Wert geneigt, um welchen die Temperatur in den gezeigten Gebieten steigen könnten, wenn nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden, so das Museum.

„Mit „A Few Degrees More“ wollen wir proaktiv einen konstruktiven Beitrag liefern, in der Hoffnung, dass sich andere Museen und Galerien dieser Bewegung anschließen, indem sie mit einem behutsamen Eingriff auch ihre Kunst- und Kulturschätze zu Klimabotschafter*innen machen.“

Die Intervention „A Few Degrees More“ ist ab 22. März im Rahmen der Ausstellung „Wien 1900. Aufbruch in die Moderne“ im Leopold Museum erlebbar und wird bis 26. Juni zu sehen sein.