Comic-Salon Erlangen: Max und Moritz-Preise in neun Kategorien vergeben

„Ihre Erzählweise ist rasant, die Zeichnungen sind stilisiert, dynamisch, voll schräger Details und wunderbar koloriert." Der Preis Bester deutschsprachiger Comic ging an die 38-jährige Aisha Franz. Pressestelle Internationaler Comic-Salon Erlangen. Foto: Erich Malter

Beim 20. Internationalen Comic-Salon Erlangen ist der Max und Moritz-Preis 2022 am 17. Juni in neun Kategorien vergeben worden. Als bester deutschsprachiger Comic wurde „Work-Life-Balance“ von Aisha Franz ausgezeichnet, als Sieger in der Sparte des besten internationalen Comics ging der Preis an „Dragman“ von Steven Appleby. Der Preis für den besten Sachcomic ging an „Im Spiegelsaal“ von Liv Strömquist. Der Preis gilt nach Angaben der Veranstalter als wichtigste Auszeichnung für Comic-Kunst und grafische Literatur im deutschsprachigen Raum.

Den mit 7.500 Euro dotierten Preis für die beste deutschsprachige Comic-Künstlerin erhielt Birgit Weyhe (aktuell: „Rude Girl“). Die Auszeichnung für den Besten Comic für Kinder ging in diesem Jahr an „Trip mit Tropf“ von Josephine Mark. Der Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk ging an den japanischen Künstler Naoki Urasawa.

Comic-Salon Erlangen mit Schwerpunkt feministische Comics

Der Comic-Salon bot vom 16. bis 19. Juni über 20 Ausstellungen mit mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler. Dazu kamen 230 Aussteller in den Messezelthallen sowie Lesungen, Gespräche und Diskussionen an 30 Veranstaltungsorten. Im Mittelpunkt standen dieses Mal feministische Comics, auch queere Themen spielten eine zentrale Rolle im Programm.