Die Malerin Paula Rego ist tot

Schon in den 50er Jahren verschlug es die in Portugal aufgewachsene Künstlerin nach England.

Die portugiesisch-britische Malerin Paula Rego ist im Alter von 87 Jahren in London gestorben, wie ihre Galerie ​​​​Victoria Miro am 8.6.2022 bekannt gab. Erst kürzlich war Rego eine Retrospektive in der Tate Britain gewidmet worden.

Rego galt als Pionierin feministischer Kunst

Nach einem Kunststudium an der Slide School of Fine Art in London erlangte Rego in den 1960er-Jahren internationale Anerkennung. Sie schuf ein umfangreiches Werk, das sich mit Themen wie Geschlecht, Macht und Sexualität befasst.

Eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielte auch ihr Mann Victor Willing. Als dieser 1988 verstarb, machte Rego den Verlust zum Thema ihrer Werke. Im Fokus ihres Schaffens standen nun Themenkomplexe wie Familie, Unterdrückung, Leid und Trauer.

Rego war Trägerin zahlreicher britischer Auszeichungen und wurde 2010 von Queen Elizabeth in den Adelsstand erhoben.