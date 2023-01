Bestes Bauwerk 2023: Landratsamt Starnberg schlägt Karlsruher Stadtbahntunnel

Der von der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin gestiftete Preis „Rückblende“ geht an Achim Greser und Heribert Lenz. Die gemeinsam arbeitenden Karikaturisten zeigen unter dem Titel „Putin privat“ den russischen Präsidenten in einem Bademantel. In einer Sprechblase steht: „Igor, richten Sie mir ein Blutbad an“.