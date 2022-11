Mehr als 1 Milliarde: Rekorderlös bei Auktion der Kunstsammlung des Microsoft-Mitgründers Allen

Viele Abteilungen der Universität Tübingen haben noch Originalfunde aus Troja in ihren Depots. Teile werden jetzt, zusammen mit Leihgaben aus Berlin oder Leipzig, in der Ausstellung „Troja, Schliemann und Tübingen“ gezeigt. Die Funde, die Heinrich Schliemann vor 150 Jahren von seinen Grabungen mit nach Deutschland nahm, würde man heute als „Beutekunst“ ansehen und auch so behandeln, meint der Leiter des Tübinger Universitätsmuseums Ernst Seidl. Von 1988 bis 2012 haben Archäologen der Uni Tübingen am Trojaprojekt vor Ort gearbeitet . Im Moment werde nicht weiter gegraben, denn „in der Türkei ist es nicht mehr so einfach zu graben wie vor 20 Jahren“. Es habe z. B. die Entscheidung von Präsident Erdogan gegeben, dass heute ein türkischer Forscher die Ausgrabungen leiten muss. Aber in Tübingen werde weiter an dem Trojaprojekt geforscht, so Seidl.

„Troia, Schliemann, Tübingen” – die Ausstellung im Museum der Uni Tübingen ist noch bis zum 16. April 2023 sehen. mehr...