Der Illustrator Wolf Erlbruch ist tot – Zeichner vom „Kleinen Maulwurf“

Vielfach geehrt und ausgezeichent: Wolf Erlbruch 2017 bei der Verleihung des Astrid Lindgren Memorial Award in Stockholm picture-alliance / Reportdienste AP Photo | Christine Olsson

Der Illustrator, Kinderbuchautor und Hochschullehrer Wolf Erlbruch ist tot. Erlbruch starb nach Angaben des Carl Hanser Verlags am 11. Dezember im Alter von 74 Jahren in Wuppertal „Mit ihm verlieren wir einen Künstler mit unverwechselbarer Bildsprache, der nicht nur als herausragender Zeichner, sondern vor allem als innovativer Gestalter und Illustrator durch seinen ungewöhnlichen Umgang mit Technik und Bildmaterial bis heute stilbildend für jede neue Generation ist“, so der Verlag.

Bekannt geworden ist Erlbruch vor allem durch seine Illustrationen von Werner Holzwarths Geschichte „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“.

Pressestelle Hammer Verlag

Vom Werbegrafiker zum Kinderbuchillustrator

Wolf Erlbruch wurde am 30. Juni 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen und arbeitete seit 1974 zunächst als Grafiker in der Werbebranche, unter anderem für die Magazine „Esquire“, „GQ Magazine New York“ und „Stern“.

Ab 1985 war er auch als Illustrator für Kinder- und Jugendbücher tätig. Bis heute sind rund 30 Bücher von ihm erschienen, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, mehrfach mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. 2006 erhielt Erlbruch den Hans Christian Andersen-Preis, 2017 den Astrid-Lindgren-Memorial-Award.