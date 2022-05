Archäologen entdecken bei Ausgrabungen im ägyptischen Sakkara 250 Sarkophage

per Mail teilen

Die Totenstadt Sakkara am westlichen Nilufer: Seit Jahren werden hier immer wieder ungeöffnete Gräber und Sarkophage entdeckt. Die dort jetzt präsentierten Funde sollen ins Ägyptische Museum nach Gizeh kommen. IMAGO Foto: Ziad Ahmed

Archäologen haben bei Ausgrabungen in der altägyptischen Totenstadt Sakkara 250 Sarkophage und 150 Bronzestatuen entdeckt. Unter ihnen befindet sich nach Angaben des Leiters des Obersten Antikenrats, Mustafa Wasiri, auch eine Statuette des Architekten Imhotep. Der mutmaßlich erste große Baumeister des Alten Reichs habe die Architektur in der Antike revolutioniert, sagte Wasiri am 30. Mai bei der Vorstellung der Funde.

Funde in UNESCO-Welterbestätte Sakkara

Sakkara ist eine bedeutende Nekropole am Nil. Zu der als UNESCO-Welterbe eingestuften Totenstadt gehört auch die um 2700 vor Christi Geburt entstandene Stufenpyramide des Pharaos Djoser. Gebaut wurde die älteste Pyramide Ägyptens vermutlich von Imhotep. Dessen Grab zu finden, sei eines der Hauptziele der archäologischen Mission in Sakkara, sagte Wasiri.

Gefunden wurde stattdessen eine neun Meter lange unberührte Papyrus-Rolle mit Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln, die den Toten den Weg durch die Unterwelt weisen sollen.

Sammlung zur Tourismus-Ankurbelung

Laut dem Chef des Antikenrats sollen die Sarkophage in das Große Ägyptische Museum gebracht werden, das die Behörden nach wiederholten Verzögerungen in diesem Jahr in der Nähe der Pyramiden von Gizeh einweihen wollen. Die Hoffnungen sind groß, dass das monumentale neue Museum neben den archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre dazu beitragen wird, die für Ägypten existenzielle Tourismusindustrie wiederzubeleben.