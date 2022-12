Pirmasenser Hugo-Ball-Preis für Künstlerin Hito Steyerl

per Mail teilen

Medienkünstlerin, Filmemacherin, documenta12- und Biennale-Teilnehmerin Hito Steyerl. Bei der diesjährigen Documenta 15 in Kassel zog sie ihre Arbeiten aus Protest gegen die Ausstellung zurück. picture-alliance / Reportdienste Foto: Rolf Vennenbernd

Die deutsche Autorin und Filmemacherin Hito Steyerl erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens. Steyerl (56) zähle zu den international bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. In ihrem Werk setze sich die Professorin für Medienkunst an der Universität der Künste Berlin mit Themen wie Postkolonialismus, Gewalt oder Feminismus auseinander, teilte die Stadt Pirmasens am 5. Dezember mit.

Künstlerin mit Haltung

Steyerl verbinde dabei das Poetische mit dem Politischen, so die Jury. „Bei aller ästhetischen Offenheit ist sie eine Künstlerin mit Haltung, die jenseits von Lagerdenken Farbe in gesellschaftlichen Debatten bekennt und dabei für eine Streitkultur steht, die dem Argument statt dem Ressentiment folgt“, hieß es weiter.

Förderpreis an Olivia Wenzel

Der Preis wird am 5. März 2023 in Pirmasens verliehen - rund eine Woche nach dem Geburtstag des Dadaismus-Mitbegründers Hugo Ball (1886-1927). Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis geht an die Schriftstellerin, Dramaturgin und Musikerin Olivia Wenzel.

Die Stadt vergibt die Auszeichnung seit 1990 alle drei Jahre an Autor*innen, die mit ihren Arbeiten an den in Pirmasens geborenen Schriftsteller, Journalisten und Kulturkritiker Hugo Ball erinnern. Bisher erhielten den Preis unter anderen Robert Menasse, Patrick Roth, Ann Cotten und zuletzt Bov Bjerg.