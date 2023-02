Die deutschsprachigen Handschriften der „Bibliotheca Palatina“ wurden bereits 1816 an die Heidelberger Universität zurück gegeben. Eine Doppelseite aus der Originalhandschrift von Hugo von Montfort picture-alliance / Reportdienste Foto: Ronald Wittek

Das Land Baden-Württemberg hat Hoffnungen auf eine Rückführung der kurpfälzischen „Bibliotheca Palatina“ aus dem Vatikan nach Heidelberg eine Absage erteilt. Derzeitiger Eigentümer sei nicht das Land Baden-Württemberg, sondern der Vatikan, sagte der Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Stuttgart, Roland Böhm, am 16. Februar dem evangelischen Pressedienst. Die Rechtsauffassung der Landesregierung dazu habe sich nicht geändert.

Bibliothek kam im Dreißigjährigen Krieg in den Vatikan

Die „Pfälzische Bibliothek“ mit rund 3.500 Handschriften und über 13.000 Drucken gilt als eine der wertvollsten Büchersammlungen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die „Bibliotheca Palatina“ geraubt und 1623 nach Rom in den Vatikan gebracht, wo sich bis heute ein Großteil der Schriften befindet. An den Raub vor 400 Jahren erinnert am 17. Februar ein Festakt in der Heidelberger Heiliggeistkirche.

Beutegut des 17. Jahrhunderts

Die Landesregierung hatte bereits im Jahr 2000 auf eine parlamentarische Anfrage erklärt, ihr seien keine Rechtsakte oder völkerrechtlichen Vereinbarungen bekannt, aufgrund derer sich rückwirkend Erstattungsansprüche für Beutegut aus dem 17. Jahrhundert begründen könnten. Zudem seien 1816 die deutschsprachigen Handschriften an die Heidelberger Universität zurückgegeben worden, sagte der Ministeriumssprecher. Diese sind mittlerweile digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich.