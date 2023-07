Florzenz: Uffizenchef Eike Schmidt muss gehen

per Mail teilen

Eike Schmidt forschte schon ab den 1990ern sechs Jahre lang am Kunsthistorischen Institut in Florenz und kehrte dann 2015 las Direktor nach Florenz zurück. picture-alliance / Reportdienste Petra Kaminsky

Der deutsche Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, verliert seinen Posten. Wie die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am 2. Juli meldete wurde für die Position ein Neubesetzungsverfahren durch das Kulturministerium eröffnet, nachdem die maximale Amtzeit für den Posten auf acht Jahre begrenzt wurde. Der Kunsthistoriker Eike Schmidt (55) ist der erste Ausländer an der Spitze des berühmten Florentiner Kunstmuseums und seit 2015 erfolgreich im Amt.

Schmidt: „Ich sehe keine Abschottung“

Zur Vermutung, dass sein Ende als Uffizienchef mit einer kulturpolitischen Neuausrichtung der Regierung Meloni zusammenhängt, sagte Schmidt der NZZ: „Das Prinzip, die wichtigen Positionen durch eigene Leute zu ersetzen, ist in Italien tief verwurzelt. Aber im Moment sehe ich keine Abschottung, im Gegenteil.“

Auch Ressentiments gegenüber nichtitalienischen Museumsdirektoren und Intendanten sind für Schmidt kein Thema. Dafür würden Politiker keinen Rückhalt in der Bevölkerung finden, so Schmidt gegenüber der NZZ.

Zu Beginn der Amtszeit der neuen 'Regierung hatte Schmidt ebenfalls mit Gelassenheit auf mögliche Änderungen der italienischen Kulturpoltik reagiert. Mit dem sechsten Regierungswechsel in sieben Jahren werde keine Neuzeit für ihn und die Uffizien anbrechen, so Schmidt im Dezember 2022 in SWR2.