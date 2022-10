Indische Fotografin Dayanita Singh mit Hasselblad-Preis ausgezeichnet

Die Preisträgerin Dayanita Singh (*1961) im Frühjahr 2022 im Berliner Gropius-Bau. Ihre Werk-Retrospektive hatte den Titel: „Dayanita Singh: Dancing with my Camera“. picture-alliance / Reportdienste Foto: Jörg Carstensen

Die schwedische Hasselblad-Stiftung hat die indische Fotografin Dayanita Singh mit dem Hasselblad Award 2022 ausgezeichnet. Der mit zwei Millionen schwedischen Kronen (184.000 Euro) dotierte Preis wurde Singh am 14. Oktober in Göteborg überreicht. Mit ihrem umfangreichen fotografischen Werk habe Dayanita Singh neue Wege für die Auseinandersetzung mit Bildern geebnet, so die Jury in ihrer Begründung.

„Seit Jahren wollte ich einen Kurs mit dem Titel ‚Dancing with my Hasselblad‘ geben. Und jetzt diesen Preis zu bekommen und in der geschätzten Gesellschaft der früheren Preisträger zu sein, übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich nehme diesen Preis im Namen meiner Buchobjekte und mobilen Museen entgegen.“

Die 1961 in Neu-Dehli geborene Dayanita Singh begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren als Fotojournalistin. Ihre Fotografien wurden unter anderem in der „New York Times“ und der Londoner „Times“ veröffentlicht. 2013 stellte Singh neben Ai Weiwei, Romuald Karmakar und Santu Mofokeng im Deutschen Pavillon der Venedig-Biennale aus.

Lobend wurde ihre „humanistischen Herangehensweise an die Porträtfotografie“ erwähnt und die flexible Präsentation ihrer Bilder in Werkgruppen und mobilen Museen, „die mit poetischen und erzählerischen Möglichkeiten aufgeladen sind.“ Der Preis gilt weltweit als einer der bedeutendsten Auszeichnungen in der Fotografie und wird seit 1980 an Fotograf*innen für „bedeutende Leistungen“ vergeben.