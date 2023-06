Rekordpreis erwartet: Letztes Porträt von Gustav Klimt wird versteigert

Gibt's einmalig in der New Bond Street bei Sotheby's: Klimts „Dame mit Fächer“ picture-alliance / Reportdienste Anadolu Agentur/Wiktor Szymanowicz

Gustav Klimts letztes Porträt kommt am 27. Juni (18.00 Uhr MESZ) in London unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby's rechnet damit, dass das Werk „Dame mit Fächer“ des österreichischen Jugendstil-Malers einen Rekordpreis von rund 65 Millionen Pfund (75,7 Millionen Euro) erzielen könnte. Den Rekord für den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in Europa hält bislang Alberto Giacomettis Skulptur „Walking Man I“, die Sotheby's im Jahr 2010 für 65 Millionen Pfund versteigert hatte.

„Dame mit Fächer“ keine Auftragsarbeit

Die heute unbekannte „Dame mit Fächer“ war auf der Staffelei in Klimts Atelier gefunden worden, nachdem er im Februar 1918 im Alter von 55 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Anders als viele andere Werke des Malers handelte es sich nicht um eine Auftragsarbeit.

Anderes Porträt von Klimt für 150 Millionen Dollar verkauft

Klimt-Porträts kommen nur sehr selten auf den freien Markt. 2006 war sein Porträt „Adele Bloch-Bauer II“ bei Christie's in New York für 87,9 Millionen Dollar (81,5 Millionen Euro) versteigert worden. 2017 wechselte es bei einem privaten Verkauf für 150 Millionen Dollar den Besitzer. Das Gemälde „Adele Bloch-Bauer I“ kaufte die Neue Galerie in New York 2006 für 135 Millionen Dollar.