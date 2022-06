Der Heilige Rochus auf dem Torgauer Alterbild von Lucas Cranach Pressestelle Lukas d.Ä. Cranach (1472-1553), Heiliger Rochus, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur. © SIK-ISEA, 202

Eine seit Jahrzehnten vermisste Altartafel von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) kehrt ins sächsische Torgau zurück. Das Altarbild „Heiliger Rochus“ soll am 1.Juli an den Geschichtsverein der Stadt als Schenkung übergeben werden, teilte das sächsische Kulturministerium am 30. Juni in Dresden mit.

Altarflügel war seit 1979 Teil einer Schweizer Sammlung

Das Gemälde war ursprünglich Teil eines Altartriptychons in der Franziskanerkirche Torgau. Während des Zweiten Weltkrieges 1945 war es verloren gegangen.

Das Altarbild befand sich seit 1979 in der Sammlung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) in der Schweiz. In der Lost Art-Datenbank war das Gemälde als vermisst registriert. Nach Recherchen hatte der Kulturausschuss der Schweizer Stiftung 2021 beschlossen, die Altartafel in das Eigentum des Torgauer Geschichtsvereins zu übertragen.

Die beiden Altarflügel seien nach 1945 voneinander getrennt und 1979 einzeln in Zürich versteigert worden, das ergaben die Recherchen des Kulturausschusses. Für die Sammlung der SKKG war das Werk in einer Auktion für 82.000 Franken angekauft worden.

Der zweite Altarflügel war bereits Ende 2008 nach Torgau zurückgegeben worden, nachdem dieser bei einer Auktion in Luzern aufgetaucht war. Eine Stiftung hatte den Erwerb ermöglicht und übergab die Tafel als Dauerleihgabe.