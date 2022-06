Kein Museum für expressionistische Kunst gefunden: Ausverkauf der Brücke-Sammlung Gerlinger beginnt

2015 noch im Kunstmuseum Moritzburg in Halle/Saale (Sachsen Anhalt) bei einer Ausstellung öffentlich zu sehen: "Ringer" (1923) von Ernst Ludwig Kirchner. Nun wird das Bild bei der Auktion angeboten, zum Schätzpreis von 400.000 - 600.000 Euro. picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Hendrik Schmidt

Eine berühmte Sammlung mit Werken der expressionistischen Künstlergruppe „Die Brücke“ wird ab 10. Juni in München versteigert. Bis zum Sommer 2024 sollen mehr als 1000 Objekte des Würzburger Unternehmers Hermann Gerlinger nach und nach unter den Hammer kommen, von Künstlern wie Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff oder Max Pechstein.

Ein Schock für die Kunstwelt: „Die Sammlung von Gerlinger ist die wichtigste deutsche Privatsammlung zur Kunst der Brücke gewesen“, sagt die Direktorin des Berliner Brücke-Museums, Lisa Marei Schmidt. „Es ist mehr als bedauerlich, dass sie jetzt in alle Winde zerschlagen wird.“ Ihr Museum hatte aber selbst kein Interesse an der Sammlung, da sie die eigene Sammlung nicht sinnvoll ergänze.

Erlöse für Denkmal- und Naturschutz

Robert Ketterer vom Auktionshaus Ketterer Kunst berichtet, wie schwer es Gerlinger fiel, die Sammlung aufzulösen. Er habe schon als Student in den 1950er Jahren mit dem Sammeln begonnen und seitdem ein Vermögen in Kunst investiert. Der 90-Jährige habe viele Jahre nach einem passenden Museum gesucht, doch keines habe seinen Vorstellungen vom Umgang mit den Werken entsprochen. Die Erlöse will Gerlinger der Stiftung Juliusspital in Würzburg, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Bund Naturschutz spenden.

Teile der umfangreichen Sammlung waren in den letzten Jahren immer wieder bei Ausstellungen wie im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale und im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See zu sehen. Die Sammlung umfasst unter anderem Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Holzschnitte, Radierungen, Skulpturen sowie Dokumente. Kirchner, Schmidt-Rottluff, Heckel und Fritz Bleyl hatten die Brücke 1905 in Dresden gegründet, weil sie die Kunst revolutionieren wollten. Weitere Mitglieder schlossen sich an, bis sich die Gruppe 1913 auflöste.