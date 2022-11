Streetart-Künstler Banksy bekennt sich mit Video zu Werken in der Ukraine

Banksy war da: Graffiti mit Panzersperre des anonymen britischen Straßenkünstlers Banksy auf Betonblöcken auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kyiv picture-alliance / Reportdienste ZUMAPRESS.com | Sergei Chuzavkov

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er sich zu einer ganzen Reihe von Werken in der Ukraine bekennt. Die großteils an Häuserwände gesprühten Bilder waren zum Teil schon vor Tagen entdeckt worden.

Fotos davon hatten in sozialen Medien die Runde gemacht und für Begeisterung im kriegsgebeutelten Land gesorgt. Der Künstler selbst, dessen Identität ungeklärt ist, hatte sich bislang aber nur zu einem der Bilder bekannt.

Ukraine is my home

Das am 17. November veröffentlichte Video ist eine Art „Making of“, in dem Banksy beim Ausschneiden von Schablonen und beim Sprühen zu sehen ist – ohne jedoch sein Gesicht zu zeigen. Anschließend werden die wie üblich meist in Schwarz und Weiß gehaltenen Werke an zerbombten Häusern gezeigt. Das Video endet mit einem eingeblendeten Schriftzug mit den Worten: „In Solidarität mit den Menschen der Ukraine“.