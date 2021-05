„Heaven can wait/Heaven can't wait“ — Die neue Ausstellung im Ludwig-Museum Koblenz zeigt Malerei und Skulpturen des in Koblenz geborenen Künstlers Otto Fried. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der 97-Jährige nicht aus Paris zur Ausstellungseröffnung anreisen. Seine Bedeutung für die Kunst nach dem zweiten Weltkrieg wird mit dieser Ausstellung markant in Erinnerung gerufen. Die Ausstellung erinnert zudem auch an das Schicksal jüdischer Bürger*innen in den 1930er Jahren.

Als Teenager ins rettende Exil Geboren 1922 im Koblenzer Stadtteil Horchheim, wird Otto Fried während der Zeit des Nationalsozialismus von seine Eltern in die USA zu einer Gastfamilie geschickt. Dort lernte er die Liebe zur Natur kennen, durchstreifte Felder, Wiesen und Wälder und war fasziniert von Wolkenbildern am Himmel. Er wurde zum Kriegsdienst in den USA eingezogen, studierte danach kurz Biologie, um sich dann aber ganz der Kunst zu verschreiben. Kunscht! über „Heaven can wait/Heaven can't wait“ in Koblenz Anfangs zeichnete und malte Otto Fried noch figurativ. Bei einem Aufenthalt in Paris lernte er Fernand Léger kennen. Aus dieser Zeit stammt eine Zeichnung, bei der die Silhouette einer Frau hinter geometrischen Linien erkennbar ist. „Ohne Titel“ circa 1948-1950, Grafit auf Papier aus der Sammlung des Künstlers. SWR Natali Kurth Der Kreis als wiederkehrendes Element In seinen späteren Werken löst sich Otto Fried ganz von der figürlichen und gegenständlichen Malerei. Mit breitem Pinsel schwingt er über vier Meter große Leinwände. Die Bewegung komme aus dem Arm, die Kreise vom Herzen, sagt Otto Fried. Der Kreis ist die Form, mit der sich der Künstler in vielen Varianten ein ganzes Leben beschäftigen wird. Das Bild „Zone“ entstand 1988. Jost Gabriel, newcut werbefilme e.K. Bild in Detailansicht öffnen Beate Reifenscheid, Direktorin des Ludwig-Museums Koblenz, vor einem der Hauptwerke von Otto Fried aus dem Jahr 1998. SWR Natali Kurth Bild in Detailansicht öffnen Die Eisenskultpur „Voltigeurs“ übersetzt 1996 die Kreis-Gemälde des Künstlers in den dreidimensionalen Raum. SWR Natali Kurth Bild in Detailansicht öffnen Beate Reifenscheid sieht in der Farbgebung von Frieds Werken eine Reflexion der Zeitgeschichte — von den 1950er Jahren bis Ende des Jahrtausends. SWR Natali Kurth Bild in Detailansicht öffnen „Im Grunde ist es eine der großen Grundformen. Kreis, Quadrat, Dreieck. Das sind die eigentlichen konstruktiven Elemente, die wir auch in der Natur finden. Er ist ein großer Liebhaber der Natur und er ist auch ein leidenschaftlicher Flieger. Da ist die Nähe zum Horizont oder zum Himmel, zum Universum gegeben.“ Dr. Beate Reifenscheid, Museumsdirektorin Vielseitige Ausdrucksformen Einige Skulpturen dokumentieren, wie er den malerischen Pinselduktus ins Dreidimensionale führt — schwungvolle Formen, die Ausschnitte eines Kreises zeigen. 1998 entsteht ein wandgroßes Gemälde mit unzähligen ineinander verwobenen und übereinander geschichteten Halbkreisen. Das Bild repräsentiert Otto Frieds Kunst auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Interessant ist auch, dass sich die Werke über die Jahre von gedämpften, fast schlammfarbigen Tönen hin zu einer intensiven Farbigkeit entwickelt — einem kräftigen Rot oder einem pulsierenden Blau. „Unser Haus war voll von Otto Fried. Und er hat seinen Stil immer verändert. Er war impressionistisch, dann ist er abstrakt geworden. Mit Farben war er immer fasziniert.“ Lisa Forrell, Theaterregisseurin und Patenkind von Otto Fried Jenseits von allem Schubladendenken Die Ausstellung im Ludwig Museum Koblenz zeigt sowohl die expressiven, als auch konstruktivistischen abstrakten Züge des Künstlers Otto Fried, der sich im Grunde aber nicht in eine künstlerische Schublade einordnen lässt. Er hat seine eigene Bildsprache gefunden und ist dem Kreis sein Leben lang treu geblieben. Dass er jetzt— in hohem Alter — und mehr als 60 Jahre nach seiner ersten Ausstellung in seiner Geburtsstadt Koblenz, mit einer umfangreichen und repräsentativen Hommage gewürdigt wird, schließt den Kreis zu seiner Kindheit. Die Ausstellung „Otto Fried — Heaven can wait/Heaven can't wait“ ist im Ludwig-Museum in Koblenz vom 21.6.-16.8.2020 ausgestellt.