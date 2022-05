„Ich will Kunst von den Lebensthemen unserer Besucher her denken“, sagt Steffen Egle, der neue Leiter des Museums Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Das heißt für ihn auch, dass das Publikum ein Mitspracherecht hat bei der Frage, welche Ausstellungen gezeigt werden.

Ein unscheinbarer Sperrholztisch für den Dialog mit den Besuchern Bei einer Art Museumssprechstunde wollen Steffen Egle und seine Mitarbeiter in Zukunft mit den Besuchern gezielt in einen Dialog eintreten. Unter anderem an einem eher unscheinbaren Sperrholztisch, der seit Neuestem mitten im Museum steht. Der 46-jährige Kunsthistoriker Steffen Egle kommt von der Staatsgalerie Stuttgart, dort hat er zuletzt den Bereich Bildung und Vermittlung geleitet. Egle sagt, an der Pfalzgalerie reize ihn auch, dass das Traditionshaus eine lange und wechselvolle Geschichte habe – es war im 19. Jahrhundert ein Kunstgewerbemuseum. Die vorherige langjährige Leiterin des Hauses, Britta Buhlmann, hatte unter anderem einen Schwerpunkt auf amerikanische Kunst gelegt und damit auch international für Furore gesorgt. Steffen Egle meint es ernst mit dem Mitspracherecht des Publikums Wohin die programmatische Reise des Museums unter ihm gehen wird – darüber schweigt Stefan Egle beharrlich. Er meint es ernst mit dem Mitspracherecht des Publikums, will regelmäßig eine Art Museumssprechstunde am Sperrholztisch durchführen. Er könnte sich sogar eine Ausstellung zum Thema Pfälzer Wald vorstellen. Stefan Egle bezeichnet sich selbst als Kommunikator, der offen für Menschen ist. In den kommenden Wochen und Monaten will er auch verstärkt mit Schulen, Wirtschaftsunternehmen, regionalen Künstlern ins Gespräch kommen. Er will Hemmschwellen abbauen und damit auch letztlich die Existenz des Museums sichern. Webseite des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern