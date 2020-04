Im Technikmuseum in Speyer gibt es schon jetzt eine Dauerausstellung zur einst so beliebten Fernsehserie "Lindenstrasse". Zuerst waren es die Drehbücher, die an das Museum gingen, später dann Stühle und Sessel von den Locations sowie die Küche von der Figur Else Kling.

Nun können Fans und Interessierte auch noch weitere Kulissen der Serie in der Ausstellung bewundern.

Den Erfolg der "Lindenstrasse" machte das Menschliche aus, meint die Pressesprecherin und Projektmanagerin des Speyerer Museums Corinna Siegenthaler. Es war ein intelligentes und anspruchsvolles Format "für's Herz", sagt sie. mehr...