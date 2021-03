Vor 40 Jahren war eine Gruppe von Designern so richtig angeödet von ihren eigenen Wohnungen: alles so genormt, so brav, so trist irgendwie.. Was also tun? Neue Möbel braucht die Welt.... Und dieses Gefühl kennen wir alle zurzeit nur zu gut: Lockdown, Home Office, die eigenen oder gemieteten vier Wände bräuchten dringend ein Make Over, sprich: ein neues Outfit!

Vielleicht lassen Sie sich ja jetzt anregen von den wild gewordenen Möbel-Designern, die unter dem Namen „Memphis“ vor vierzig Jahren mit viel Farbe und schrillen Mustern das Design revolutionieren wollten. Das Vitra Design Museum feiert das Jubiläum mit einer kleinen, feinen Schau...

Wilder Mix von Popkultur und Postmoderne: Das Designer-Kollektiv „Memphis“ im Vitra Design Museum