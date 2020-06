„Heaven can wait/Heaven can't wait“ — Die neue Ausstellung im Ludwig-Museum Koblenz zeigt Malerei und Skulpturen des in Koblenz geborenen Künstlers Otto Fried. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der 97-Jährige nicht aus Paris zur Ausstellungseröffnung anreisen. Seine Bedeutung für die Kunst nach dem zweiten Weltkrieg wird mit dieser Ausstellung markant in Erinnerung gerufen. Die Ausstellung erinnert zudem auch an das Schicksal jüdischer Bürger*innen in den 1930er Jahren. mehr...