Raffael löse bereits „seit einem halben Jahrtausend Begeisterung“ aus, so der Kunstwissenschaftler Nikolaus Bernau in SWR2 über den Jubiläumstag des großen Renaissancemalers. Doch insbesondere in Coronazeiten sei es angenehm, „sich Gemälde anzuschauen, die auf Vollkommenheit, auf Schönheit angelegt sind, in dem sensitiven Sinne, dass mir das Bild keine Drama-Botschaft vermittelt, sondern ausdrückt, dass die Welt besser werden kann“, so der Kunstwissenschaftler in SWR2.

Keine Drama-Queen: Warum Raffael ausdrückt, „dass die Welt besser werden kann"

Im 19. Jahrhundert sei Raffael auf ähnliche Weise allerdings „verkitscht“ worden. Jeder Maler, der irgendetwas getaugt habe, habe irgendwann Raffael kopiert. Die Sixtinische Madonna sei „bis zum Umkippen in irgendeiner Form verwertet worden, vor allem natürlich die beiden süßen kleinen Engelchen, die unten am Bildrand sind.“



Heute jährt sich der Todestag des Künstlers Raffael zum 500. Mal. Raffael sei als Erfinder der dramatischen Bilderzählung seit dem 16. Jahrhundert ebenso gefeiert worden wie noch in der Epoche des modernen Neoliberalismus, in der man den Maler als professionellen Unternehmer entdeckt habe.