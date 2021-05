Lyonel Feininger war einer der bedeutendsten Künstler der Weimarer Republik — und blieb selbst dann noch in Deutschland, als die Nationalsozialisten seine Werke als „entartet“ diffamierten. Der Autor Andreas Platthaus erklärt sich dieses Verharren mit dem „doppelten Exil“ Feiningers: Weder in Deutschland noch in seinem Geburtsland, den USA, habe sich der Künstler heimisch gefühlt. Dazu sei die Angst gekommen, in den USA weder ökonomisch noch künstlerisch an den Erfolg in Deutschland anknüpfen zu können, so Platthaus. mehr...