Kunst als interaktives Erlebnis oder lediglich visuelles Wellnessangebot? – Was ist dran am Hype um die digitalen Bilderschauen? „Klimt – The Immersive Experience“ feiert Deutschlandpremiere in Ludwigsburg. Wir tauchen ein +++ Eine besondere Freundschaft – Milena Aboyan, Regisseurin aus Armenien und Bayan Layla, Schauspielerin aus Syrien: Sie haben gemeinsam den preisgekrönten Film „Elaha" gedreht, jetzt drehen sie in Stuttgart ihren ersten Tatort +++ Kunst in Bewegung – Die Mainzer Künstlerin Eszter Szitai sucht im Videoproduktions-Business nach einem einzigartigen Auftritt und findet ihn in ihrer speziellen Art von Malerei +++ „TeleVisionale“ – Das wichtigste Festival für den deutschsprachigen Fernsehfilm und für die deutschsprachige Serie – jetzt in Baden-Baden +++Kulturtipps – Weltpremiere „HOLO HARMONIES“ in Baden-Baden und Prag, „Nachtstück“ in Stuttgart und „Die Schöne und das Biest“ am Staatstheater Mainz +++ „Das Ahrtal des Mitgefühls“ – Fast zwei Jahre lang ist Diana Ivanova durch das Ahrtal gereist und hat mit Menschen gesprochen, die wie sie selbst die Flutkatastrophe von 2021 erlebt haben. Das Ergebnis: ein Podcast und ein Buch