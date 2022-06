„Inventing Nature – Pflanzen in der Kunst“ in der Kunsthalle Karlsruhe

Die Kunsthalle Karlsruhe arbeitet mit Hochdruck an der großen Ausstellung, die Ende Juli eröffnet werden soll: „Inventing Nature. Pflanzen in der Kunst“ mit einem Blick auf 500 Jahre Kunstgeschichte. In der Jungen Kunsthalle wird sie begleitet von der Ausstellung „Iss mich! Obst und Gemüse in der Kunst“, die zeitgleich zu sehen sein wird. In den Ausstellungen wird gezeigt, wie sich unser Blick auf und unser Verhältnis zu Pflanzen im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und wie Künstlerinnen und Künstler sie in ihren Werken dargestellt haben. Auch welche Pflanzen Eingang in Kunstwerke finden- damals wie heute- ist eine spannende Frage. Die Kunsthalle Karlsruhe hat nun in Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum und dem Botanischen Garten Hochbeete mit Pflanzen bestückt, die auf ausgesuchten Kunstwerken dargestellt sind – sie also quasi „nachgepflanzt“ mehr...