Ingrid Conrad-Lindig: Die Glas-Künstlerin und ihr Leben mit dem Material

Als spätes, aber sehr prominentes Beispiel in einer langen Reihe von Kulturinstitutionen hat nun am 9. Dezember 2021 das Metropolitan Museum of Art in New York auf die Vorwürfe gegen die Großspender-Familie Sackler reagiert. Man habe sich mit der Familie geeinigt, dass die Namen der nach ihnen benannten Galerien geändert werden. Mitglieder der Familie, Inhaber des Pharmaunternehmens Purdue, werden seit längerem für die Opioid-Krise in den USA verantwortlich gemacht. mehr...