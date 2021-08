In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie unsere sommerlichen Ferienplanungen weitgehend ruiniert hat sorgt eine Ausstellung in Mannheim für eine kleine, feine Ablenkung und Erinnerung an schönere Tage. Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen zeigen eine historische, aber durchaus aktuelle Foto-Ausstellung: „In 80 Bildern um die Welt“. Gezeigt wird eine sehenswerte Ausstellung mit den schönsten Reisefotos aus der eigenen Bildersammlung der REM.

