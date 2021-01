Die junge marokkanisch-französische Fotografin Leila Alaoui war auf dem besten Weg, eine große Künstlerin zu werden. Im Januar 2016 feierte man sie gerade in in einer großen Ausstellung in Paris, als sie bei der Arbeit für Amnesty International in Burkina Faso von islamistischen Terroristen erschossen wurde. Die ifa-Galerie in Stuttgart zeigt eine Retrospektive der Künstlerin. Eindrückliche Portraits von Menschen in Marokko zwischen Tradition und Globalisierung. mehr...