Die Autorin und Filmemacherin Hito Steyerl lehnt den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ab und regt stattdessen eine Debatte über den Antisemitismus in Hugo Balls Werk an. „In den Preisstatuten heißt es explizit, dass mein Werk im Sinne Hugo Balls entstanden ist, und davon muss ich mich aufgrund des Kontextes distanzieren“, so Steyerl in SWR2.

Der aus Pirmasens stammende Dada-Künstler Ball hatte auch antisemitisches Gedankengut verbreitet, zum Beispiel in seinem Werk „Zur Kritik der deutschen Intelligenz“. Die Stadt Pirmasens und auch die zweite Ausgezeichnete, Dramaturgin Olivia Wenzel, haben deshalb dem Vorschlag Steyerls zugestimmt. „Dieses Verfahren könnte einen Modellcharakter für den Umgang mit Deutschlands in Teilen antisemitischem und rassistischem kulturellen Erbe bieten und so ein zukunftsweisendes Beispiel darstellen“, so Steyerl. Der Dada-Künstler Hugo Ball im Jahr 1926 Hugo-Ball-Sammlung Pirmasens Preisverleihung im März abgesagt Im Dezember war Hito Steyerl der mit 10.000 Euro dotierte Hugo-Ball-Preis zuerkannt worden. Steyerl zähle zu den international bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. In ihrem Werk setze sich die Professorin für Medienkunst an der Universität der Künste Berlin mit Themen wie Postkolonialismus, Gewalt oder Feminismus auseinander, teilte die Stadt Pirmasens am 5. Dezember mit. Die Preisverleihung sollte eigentlich am 5. März stattfinden, ist jetzt aber abgesagt worden. Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis sollte an die Schriftstellerin und Dramaturgin Olivia Wenzel gehen. Öffentliche Podiumsdiskussion am 23. Januar Stattdessen findet nun am 23. Januar um 19 Uhr Uhr eine öffentliche, von Hito Steyerl und den Organisatoren des Preises veranstaltete, Podiumsdiskussion mit Livestream zum Thema statt. Es gehe darum, zukünftige Preisträger nicht „in diese unangenehme Situation zu bringen, dass sie nachts beim Googeln über solche Textstellen stolpern“, so die Künstlerin. Sowohl der Pirmasenser Bürgermeister als auch die Jury hätten überraschend offen auf ihr Ansinnen reagiert. Steyerl: Antisemitismus nicht nur bei den Rechten Hito Steyerl hatte schon beim Antisemitismus-Streit bei der Documenta 15 eine ausführlichere Debatte eingefordert. „Es ist wichtig, dass es Antisemitismus durchaus nicht nur auf der Rechten gibt, sondern dass er sich auch als Reflex in vermeintlich progressiven Positionen wiederfindet“, so Steyerl im Gespräch mit SWR2. Zum Hugo-Ball-Preis - Die Stadt Pirmasens verleiht den Preis alle drei Jahre - Mit dem Kulturpreis würdigt die Stadt das Wirken Hugo Balls - Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, der Förderpreis mit 5.000 Euro - Der Pirmasenser Hugo Ball hat unter anderem im Züricher Cabaret Voltaire mit Dada eine der einflussreichsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts mitbegründet

