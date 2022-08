Barthélémy Toguo – herausragender Künstler der afrikanischen Szene in der Villa Merkel Esslingen

Ottilie Röderstein gehörte um die Jahrhundertwende zu den erfolgreichsten Malerinnen ihrer Zeit – und das, obwohl Frauen in Deutschland nicht an staatlichen Schulen ausgebildet werden durften. Die Deutsch-Schweizerin zog mit ihrer Lebenspartnerin Elisabeth Winterhalter an den Main und etablierte sich in der männerdominierten Gesellschaft Frankfurts. „Sie sind in den Salons präsent, und präsentieren sich auch offensiv als Paar in der Stadt, was nicht heißen muß, dass sie lesbisch sind“ sagt Alexander Eiling, Kurator am Städel. Das Frankfurter Museum widmet Ottilie Röderstein eine große Ausstellung unter dem Titel; „Frei. Schaffend“. Denn wie kaum einer anderen Frau ihrer Zeit gelang es Ottilie Röderstein, als freischaffende Künstlerin erfolgreich und unabhängig zu sein. mehr...