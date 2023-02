per Mail teilen

Der Münchener Fotograf Yannick Rouault dokumentiert seit 2016 den Abriss von Ortschaften im rheinischen Braunkohlerevier. Nun zeigt er eine Auswahl seiner Bilder in der Stuttgarter „Raumgalerie“. Seine Langzeit-Beobachtung kreist um den Verlust von Heimat – der nach heutigen Maßstäben vermeidbar wäre.

Ein Fotograf kämpft gegen das Vergessen im Braunkohlerevier

Wenn man bei München aufgewachsen ist und nach dem Abi die erste große Tour alleine mit dem Auto plant, dann ist unter den üblichen Zielen vielleicht Berlin, Zürich oder Italien, aber sicher nicht das niederrheinische Braunkohlerevier.

Yannick Rouault aus dem hübschen bayerischen Ottobrunn aber reiste in die eintönige Gegend zwischen Mönchengladbach, Köln und Aachen. Vor Ort machte er gleich am ersten Abend eine Erkundungstour.

„Die Dämmerung war schon angebrochen, schöne Farben zum Fotografieren. Und dann sieht man plötzlich dieses Loch am Ende einer Straße, also eine Straße, die da eigentlich nicht enden würde, die aber plötzlich zu Ende ist“, schildert Rouault seine Eindrücke. „Dann sieht man dann noch ein altes Autobahnschild, was schon mit Moos zugewuchert ist, und man fragt sich: Wo bin ich hier überhaupt?“

Gespenstige Kulissen: Noch etwa zehn Menschen leben in Manheim

Es ist Europas größtes Abbaugebiet von Braunkohle, in den letzten Jahren bekannt geworden durch die Konflikte um den Hambacher Forst und den Abriss des Dorfes Lützerath. Dessen Einwohner teilen jetzt das Schicksal von rund 40.000 Menschen der Region, deren Heimatorte den Tagebauen weichen mussten.

Yannik Rouault beschloss, diese Veränderungen zu fotografieren. Er konzentrierte sich auf das 1100 Jahre alte Dorf Manheim, wo bis zum Beginn der Umsiedlung rund 1600 Menschen lebten. Noch etwa zehn Leute leben in dem Ort, schätzt Rouault: „Die Kirche steht noch, es steht noch ein Bauernhof.“

Mittlerweile hat der Kohleausstieg die Planungen so verändert, dass viele Abrisse gar nicht hätten stattfinden müssen. Einige Dörfer können sogar erhalten bleiben, aber es nutzt ihnen wenig: Längst sind viele frühere Bewohnerinnen und Bewohner weggezogen; die übrigen leben in gespenstischen Kulissen am Rande der größten Löcher, die Menschen je geschaffen haben.

Ein verlassener Spielplatz in Manheim. Die meisten Menschen haben dem Ort im Braunkohlrevier bereits den Rücken gekehrt. Yannick Rouault

Wäre der Abriss von Manheim nötig gewesen?

Energiepolitisch wäre der Abriss von Manheim wohl nicht nötig gewesen, denkt Yannick Rouault. Aber in Nordrhein-Westfalen sei der Braunkohleabbau niemals so richtig infrage gestellt worden.

Alle drei bis vier Monate ist Yannick Rouault vor Ort und sammelt weitere Bilder. Eine Auswahl zeigt er jetzt in der Stuttgarter „Raumgalerie“. Seine beharrliche Beobachtung kreist vor allem um das zentrale Thema der verlorenen Heimat:

„Wo gehe ich hin, wenn ich weg muss, weil da Kohle aus dem Boden geholt wird und ich komme nie wieder zurück. Es gibt keine Möglichkeit. Der Kindergarten, in dem ich war, ist weg. Die Schule, auf die gegangen bin, ist weg, die Kirche, in der ich vielleicht getauft wurde ... alles weg.“

„Es wird nirgendwo thematisiert, wie viele Denkmäler verschwunden sind“

Die Bodenlosigkeit dieser Erfahrung hat Yannick Rouault auf den Gedanken gebracht, sich für einen Erinnerungsort einzusetzen. Im ostdeutschen Braunkohlerevier Lausitz unterstützt der Energiekonzern Vattenfall das Museum „Archiv der verschwundenen Orte“; der rheinische Betreiber RWE tut nichts dergleichen.

„Es gibt im rheinischen Braunkohlerevier keinen zentralen Erinnerungsort, an den die Menschen hingehen können“, kritisiert Rouault. „Es wird nirgendwo thematisiert, wie viele Denkmäler verschwunden sind, was für Schlösser, teilweise Rittersitze, Burgen oder sowas, die verschwunden sind.“

Kultureller Raum verschwindet in einem riesigen See

Problematisch sind nicht nur die kulturellen und emotionalen Lücken, die der Bergbau reißt, sondern auch seine schiere Größe. Der Tagebau Hambach ist fast 500 Meter tief, RWE plant, das Loch mit Wasser aufzufüllen. Das würde Jahrzehnte dauern, der neue See hätte ein größeres Volumen als der Bodensee, und niemand weiß, wo die gigantische Wassermenge herkommen soll.

Yannick Rouault kann nur den Kopf schütteln: „Ich habe gesagt, ich höre auf mit der Fotoserie, wenn ich das Ganze verstanden habe. Und ich glaube, ich werde es auch 2070, wenn ich da noch lebe, vielleicht über diesen See schippere und dann auch Fotos mache, noch nicht verstanden haben.“