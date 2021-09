Heilige Haute Couture – Jesus und Maria und ihre Garderoben

Das Bekleiden von Heiligenfiguren war ein wichtiger Bestandteil der geistlichen Spiele des europäischen Mittelalters. Prominente Figuren der biblischen Geschichte wie Jesus und Maria besaßen teilweise stattliche Garderoben, die insbesondere an Weihnachten oder Ostern zum Einsatz kamen. In einzelnen Regionen Europas wie zum Beispiel im schweizerischen Einsiedeln hat sich der fromme Verkleidungsbrauch bis heute erhalten.

Mit heiligen Bildwerken zu leben, sie zu bekleiden, aber auch zu waschen, zu küssen, zu bekochen, sie sogar zu stillen oder die Figuren gegebenenfalls von Ungeziefer zu befreien, von solch abstrusen Brauchtümern ist Europa weit entfernt. Denkt man. Tatsächlich ist der lebensechte Umgang mit religiösen Bildwerken, insbesondere das Bekleiden von Jesuskindern und Marienfiguren, ein zentrales Motiv der abendländischen Kulturgeschichte.

Weit verbreiteter Kult

Der Brauch war und ist sowohl in Süddeutschland als auch in Italien, Spanien und Belgien üblich. Schwieriger als die Dokumentation der gegenwärtigen Bräuche ist es, zu den Anfängen des Skulpturen-Kleiderkults im 13. Jahrhundert zurück zu finden. Eine Schlüsselstellung in unseren Breiten nimmt das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Wienhausen bei Celle ein. Es wurde während der Reformation in ein lutherisches Damenstift umgewandelt, das unter der Leitung einer evangelischen Äbtissin als Konvent bis heute existiert. Seine historischen Schätze locken eine Vielzahl von Besuchern an.

Aufwendige Mode - kleinteilige Restaurierung

Das Konvent besitzt rund zwanzig heilige Kleidchen. Das kleinste bedeckt grade mal die Fläche einer Hand, das größte könnte auch zu einem Baby passen. In den letzten Jahren hat man den Schatz wiederentdeckt und in der Textilrestaurierungswerkstatt Lüne der Klosterkammer Hannover aufwendig restauriert. Die Restauratorinnen Tanja Weißgraff und Wiebke Haase verwenden dabei zum Teil winzige Nadeln, die eigentlich für Augenoperationen gedacht sind.

Textil-Restauratorin Tanja Weißgraff: "An Geweben haben wir Gewebe ab dem 13. Jahrhundert vermutlich, 13. bis 15. Jahrhundert, Samte, gemusterte Seidengewebe aus Italien, aus dem Orient, aus China eine Seide ganz besonders. Darüber hinaus wurden Seidenfäden für die Stickereien verarbeitet, Flussperlen, die wiederum aus heimischen Flüssen stammten, aber auch Schmucksteine und Schmuckbleche, die sogenannten Brakteaten, geprägte Schmuckbleche, und es wurden auch Fellstreifen an die Kleidchen angesetzt, die Hermelin imitierten."

Ein Heiligenkleid folgt seinen eigenen Schnitttechniken. Oft wurde es den Figuren auf der sichtbaren Seite nur wie ein Lätzchen umgehängt und am Rücken mit Bändern befestigt. Andere, komplette Gewänder besaßen Aussparungen, etwa um sie einer Maria mit Jesuskind auf dem Arm so überziehen zu können, sodass das Kind sichtbar blieb.

"Handelnde Bildwerke"

Religionen haben generell einen großen Hang zum Textilen: Das Verhüllen und Verschleiern mit Tüchern oder Vorhängen steht für den Wunsch der Menschen, das Heilige und seine Kräfte zu bändigen und bei Bedarf für sich nutzbar zu machen. Es gehört zu den Totenritualen, zum antiken Tempelkult, beziehungsweise zum Kult des antiken und byzantinischen Gott-Kaisertums. Skulpturen des Kaisers wurden wie richtige Menschen in die Provinzen gefahren, Kerzen entzündet, Weihrauch verbrannt, und das Volk huldigte ihnen und sang das kyrie eleison. Diesen Herrscherkult hat die Kirche mit der Zeit auf Christus und die Heiligen übertragen.

Die Abbilder des Heiligen waren selbst wie ihr Urbild zu richtigen Personen geworden, zu sogenannten handelnden Bildwerken, wie die Kunsthistoriker sie nennen. Italien und insbesondere Florenz dienten als wichtiger Brückenkopf bei der Vermittlung der antiken und byzantinischen Traditionen in den Westen. Insbesondere die Kreuzzugszeit, als 1204 die Kreuzfahrerheere Konstantinopel überfielen und seiner Kunstwerke und Reliquienschätze beraubten, blieben für den abendländischen Bildkult nicht folgenlos. Die „maniera greca“, die byzantinische Auffassung, dass es nicht von Menschenhand gemachte Bildwerke gab, beeinflusste die religiöse Kunst. Doch während die östlichen Ikonen starr und unbeweglich waren, versuchte der Westen die Heiligen und das Heilige realistisch und bewegt darzustellen.

Klerus versus Volksfrömmigkeit

Im Boom der heiligen Bildwerke spiegelt sich der tiefe Riss, der im Hochmittelalter die Kirche durchzog und bis heute durchzieht: Auf der einen Seite formierte sich der Klerus als universitär gebildeter und lateinisch sprechender Theologen-Stand. Er beanspruchte das Monopol, den Text der Bibel dogmatisch korrekt auszulegen. Auf der anderen Seite stand die Volksreligiosität der ungebildeten Laien und der Klosterfrauen. Laien und Frauen besaßen nach der gängigen theologischen und medizinischen Erkenntnis ein poröses Gehirn. Dieses erlaubte ihnen die Heilsgeschichte nicht über den Bibeltext, sondern nurmehr über belebte Bilder zu erfassen.

Die mystische Vision, die meditative Hingabe an heilige Bildwerke, bildete den Türöffner, der es dem einfachen Gläubigen ermöglichte, sich dem Göttlichen zu nähern. Zu diesen Türöffnern zählten nicht nur Skulpturen-Kleider, sondern auch eine ganze Reihe weiterer heiliger Textilien, die seinerzeit mit einem Male das spirituelle Leben befeuerten: in wertvolle Stoffe verpackte Reliquien, das Schweißtuch, das Veronika Jesus auf dem Weg nach Golgatha gereicht haben soll, Grabtücher wie das in Turin oder der Schleier, mit dem Maria Jesu Nacktheit am Kreuz bedeckt haben soll.

Passionsspiele sind übliche religiöse Inszenierungen SWR SWR -

Religion und Kirche als performativ, als kunstvoll bespielter Raum. Das Himmlische verkörpert sich in heiligen Gewändern. Glaubt man dem Experten, so hat sich der mittelalterliche Mensch von dem Vexierspiel nicht täuschen lassen. Dumm war er nicht. Aber einen anderen Horizont besaß er gegenüber den Heutigen gleichwohl. In den heiligen Garderoben wird eine andere Form von Religion sichtbar, eine geschaute und inszenierte Frömmigkeit. Nur an wenigen Orten Europas ist diese mittelalterliche Tradition erhalten geblieben, etwa in den Bekleidungsritualen um die schwarze Madonna im Kloster Einsiedeln in der Schweiz oder beim sogenannten Gnadenbild im Aachener Dom. Heute, im Zeitalter des Visuellen, erlebt diese Form der Volksfrömmigkeit eine heimliche Renaissance.

