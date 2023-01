Seit mehr als 70 Jahren leben US-Amerikaner*innen und Deutsche zusammen in der Pfalz. Anfangs trafen Welten aufeinander. Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern zeigt mit „handshake“, mit welcher Skepsis sich beide Bevölkerungsgruppen zunächst begegneten.

Unbekannte Gepflogenheiten in der Provinz

Die Fünfziger Jahre an den US-Standorten Ramstein und Kaiserslautern: Die Anwesenheit der Amerikaner war für die Bevölkerung der ländlich geprägten Pfalz etwas Ungewohntes, erzählt Mario Aulenbacher, der Leiter des Docu Centers Ramstein.

„Da waren dann plötzlich die großen amerikanischen Autos auf den kleinen Dorfstraßen unterwegs. Aber auch in Kaiserlautern kannte man sowas vorher ja gar nicht.“

US-Leichtlebigkeit trifft pfälzische Skepsis

Anhand von Fotografien, Büchern und Broschüren lässt die Ausstellung „handshake“, die aus dem breiten Archiv des Docu Center Ramstein zusammengestellt wurde, diese Zeit der Annäherung wieder aufleben. Besonders die anfänglichen Widersprüche zwischen den beiden Kulturen zeigen sich deutlich.

Auf der einen Seite waren da die weltoffenen Amerikaner, die Jeans trugen und Jazz und Rock ‘n‘ Roll hörten. Auf der anderen Seite die eher volkstümlichen Deutschen, in Rock und Anzugshose und manchmal mit leicht skeptischem Blick.

„Man kam gerade aus dem zweiten Weltkrieg und war mit Wiederaufbau beschäftigt. Das war eine neue Welt, die mit den Amerikanern hier Einzug gehalten hat“, sagt Aulenbacher.

Diese seltsamen deutschen Gewohnheiten

Damit diese beiden Welten nicht völlig unvorbereitet aufeinanderstießen, wurden die US-Soldaten und ihre Familien mit einer Vielzahl von Welcome Guides über den Standort und seine Einrichtungen informiert. Daneben gab es Reiseführer für die nähere und weitere Umgebung und schließlich Informationsbücher über Deutschland und die Deutschen.

Beim Blick über die Ausstellungsstücke fällt einem besonders der Buchtitel „These strange German Ways“ ins Auge, zu deutsch „Diese seltsamen deutschen Gewohnheiten”.

„Da steht drin, in welcher Temperatur das Bier hier getrunken wird, in welcher Situation man sich die Hand schüttelt, wer auf welcher Seite geht. Wenn man das heute ließt, dann ist das schon sehr skurril“, sagt Aulenbacher.

Ausstellung lädt zum Schmökern ein

Selbstverständlich hat man aber auch an die deutschen Arbeitnehmenden gedacht. Bereits in der Besatzungszeit kam eine große Umstellung auf sie zu. Innerhalb kurzer Zeit mussten sie die Fremdsprache Englisch lernen.

Und so finden sich in der Ausstellung auch viele Lehrbücher zum Spracherwerb, die im Vergleich zu heutigen Schulbüchern sehr unpädagogisch wirken. Die Ausstellung „handshake“ vom Docu Center Ramstein, die nun in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern gezeigt wird, lädt zum genauen Hinsehen und Schmökern ein.

Die deutsch-amerikanische Beziehungen haben sich seit 70 Jahren bewährt, aus heutiger Sicht rist erstaunlich, wie fremd sich die Kulturen damals waren.