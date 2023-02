Der renommierte polnische Theater- und Opernregisseur Krzysztof Warlikowski greift in seiner Inszenierung, die am Schauspiel Stuttgart gastiert, Homers „Odysee“ auf, um dann an sehr konkreten Personen die Irrfahrten des 20. Jahrhunderts zu erzählen. In einer Montage assoziativer Erinnerungen stellt er die Frage nach der Heimkehr: Kehren wir zurück in eine Welt von früher oder wird eine neue Welt beginnen?